栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件をめぐり、強盗殺人容疑で逮捕された竹前海斗容疑者（28）の事件直後の足取りが捜査関係者への取材で明らかになった。【写真を見る】サンタ姿の竹前海斗容疑者、生後7ヶ月の娘とツーショット、白キャミと猫耳姿の美結容疑者現場から離れた場所から指示を出していたとされる海斗容疑者は、事件から3日後、羽田空港から海外への出国を図ったが、航空機への搭乗直前に捜査員によって身柄を確保