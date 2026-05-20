栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件をめぐり、強盗殺人容疑で逮捕された竹前海斗容疑者（28）の事件直後の足取りが捜査関係者への取材で明らかになった。

【写真を見る】サンタ姿の竹前海斗容疑者、生後7ヶ月の娘とツーショット、白キャミと猫耳姿の美結容疑者

現場から離れた場所から指示を出していたとされる海斗容疑者は、事件から3日後、羽田空港から海外への出国を図ったが、航空機への搭乗直前に捜査員によって身柄を確保された。共犯として逮捕された美結容疑者（25）や生後7か月の娘はビジネスホテルに身を隠していた。

SNS上では「母子を置き去ろうとした男」などとも揶揄されている海斗容疑者だが、事件前には"家族だんらん"の様子も目撃されていた──。

美結容疑者の知人が話す。

「彼女は長野県の進学校を卒業したあと、神奈川県内にある大学に進学しました。ホテルでフロントの仕事をしていたけど、続かずに辞めてしまったと聞いています。赤ちゃんは地元で出産したみたいです」

美結容疑者は、我が子の成長を記録するSNSアカウントを作成していた。そこには、夫の海斗容疑者が娘と遊ぶ姿や、スタジオで写真を撮る様子が記録されている。1月5日にはサンタクロースに扮した海斗容疑者が、トナカイのカチューシャをつけた娘を抱き、微笑む写真も投稿されていた。

この「パパサンタ」の投稿から20日後、容疑者たちの姿は横浜市内のとあるバーにあった。このバーのマスターが証言する。

「21時頃、近くで飲食店を経営されている常連のご夫婦に連れられて、竹前夫婦と赤ちゃんが来店しました。2次会でうちを使ってくれたみたいです。常連のご夫婦にも子どもがいたので、私は気を遣って奥の席に通しました。途中、別の常連さんが合流してきて『海斗は〇〇中の後輩なんだよ』と紹介されました。

奥さんと旦那はそれぞれ、レモンサワーやひげ茶ハイを4〜5杯ほど飲んでいました。奥さんの方がはしゃいで飲んでいて子どもっぽい印象の一方、旦那さんは大人しくて、優しそうな方でした。赤ちゃんに気を遣い、タバコは離れた席で吸っていたし、私にも『一杯どうぞ』と言ってくれました」

さらに夫妻の様子について続ける。

「"超恋愛体質"で…」

「内容は詳しくはわかりませんが、先輩のご夫婦と子育てについて話していました。夫婦仲はとてもよく見えたし、お子さんを大事にしているんだなという印象があります。

でも、先輩と来たのに、お会計はすべて海斗容疑者が払ったんですよ。高級そうな時計やバッグを身につけていたし、お金に困っているようには見えなかったです。ただ正直、『生後3か月の子どもをバーに連れてくるんだ』とは思いましたけど……」

妻子を思いやるそぶりをみせていたという海斗容疑者。この話を男の地元の知人に伝えたところ、こんなことを明かした。

「あいつ、"超恋愛体質"なんですよ。彼女ができると、友達はそっちのけで周りが見えなくなってしまう。8年前、同窓会の2次会のときなんか、当時付き合っている彼女から『今どこ？ こっち来て』と電話があって、海斗は15分足らずで帰ってしまった。福島県からわざわざその日のために参加した先生もいたのに、『まじか』と思いましたね。そんな感じで、予定は全部"彼女優先"なので、距離を置く友人もいました」

他方、女性関係にだらしない一面もあるようだった。X上には中学生時代の海斗容疑者が、付き合っている彼女と浮気が原因で喧嘩をしているやり取りが確認できる。

「"とっかえひっかえ"というイメージはありますね……。それでも7か月のかわいい娘もいて、幸せになれたはずなのに、自分から犯罪に加担して……。可哀想なヤツですよね」（同前）

愛する家族との未来は、自らが指示した蛮行によって崩れ去ってしまった。

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