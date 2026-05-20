シンガーソングライター・Nakamura Hakが、FACTやNikoんを輩出したレーベル「maximum10」から1st EP「白は夢」でCDデビューした。Nakamura Hakは、アコースティックギターを弾きながら歌う “弾き語り” の一発録りで、加工・修正・編集などを一切行わないリアルな音像と心を抉る鋭い歌詞で、支持を集め始めている。1st EPのタイトルにもなっている新曲「白は夢」はラジオ解禁されると全国でオンエアされ、PLANTECH Music Dataによ