元中日・吉見一起氏が伝授…“間違っていい高さ・コース”を意識した思考投手でありがちなミスが、“実戦で甘くなるコントロール”。ストライクゾーンぎりぎりに投げようとしたのに真ん中付近に入り、痛打された経験のある投手は少なくないだろう。正確なコントロールを武器に中日でエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、致命的な投球ミスを防ぐための思考法を明かしている。投手は基