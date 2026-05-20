色々な十字架が、両A面シングル「魚〜ホットドッグ〜/ミル〜猩々紅冠鳥〜」を本日リリースした。初のシングル発売となる今作は、お茶の間にヴィジュアル系が浸透していった時代を彷彿とさせるアンサンブルと爽やかなメロディが話題を呼んでいる「魚〜ホットドッグ〜」と、4月30日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された＜5th ONE-MAN SHOW＞にて初披露となった「ミル〜猩々紅冠鳥〜」が収録されている。また、各種配信サイトでの