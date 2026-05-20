マガポケ、ヤンマガWebにて連載中『君が監督！』のコミックス第3巻が20日に発売された。発売を記念して元・広島東洋カープ監督の野村謙二郎氏から応援コメントが到着した。【画像】どんな漫画？女子高生が球団監督公開中のページ野村謙二郎氏は「一見、無謀で奇想天外に思えるが、こんな野球があってもいい！」とコメントしている。■作品あらすじ今年も最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」。オールスター前に前任者が解任