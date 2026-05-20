「こんな野球があってもいい！」 元・広島東洋カープ監督の野村謙二郎、野球漫画を応援
マガポケ、ヤンマガWebにて連載中『君が監督！』のコミックス第3巻が20日に発売された。発売を記念して元・広島東洋カープ監督の野村謙二郎氏から応援コメントが到着した。
【画像】どんな漫画？女子高生が球団監督 公開中のページ
野村謙二郎氏は「一見、無謀で奇想天外に思えるが、こんな野球があってもいい！」とコメントしている。
■作品あらすじ
今年も最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」。オールスター前に前任者が解任され、後半戦から監督を任されたのは、解良縁（けら えにし）17歳！ 現役女子高生にしてサターンズファン歴17年！ 彼女の明るさが“負けグセ”のついたチームを変えていく…！？ 目指せ、奇跡の逆転優勝！！
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野村謙二郎氏は「一見、無謀で奇想天外に思えるが、こんな野球があってもいい！」とコメントしている。
■作品あらすじ
今年も最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」。オールスター前に前任者が解任され、後半戦から監督を任されたのは、解良縁（けら えにし）17歳！ 現役女子高生にしてサターンズファン歴17年！ 彼女の明るさが“負けグセ”のついたチームを変えていく…！？ 目指せ、奇跡の逆転優勝！！
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