マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリが、自身の去就よりも他のことに集中していると強調した。スペイン『MARCA』が伝えた。2019年夏にアトレティコ・マドリードからシティへ加入して以降、高い戦術眼と高水準のキック精度を武器にクラブのブレインとして君臨してきたロドリ。2024年にはスペイン代表のユーロ2024制覇にも貢献して、バロンドールも受賞した。そんなロドリは来夏にシティとの契約が満了になる。レ