JR新潟駅前に新たなランドマークが誕生します。JR東日本新潟支社がオフィスや住宅などが入る高層ビル2棟を、2年後に開業する計画を発表しました。 新たなビルの建設予定地はJR新潟駅万代口東地区にあり、敷地面積は約4500㎡。2022年まで使われていた在来線8番・9番ホームの跡地です。JR東日本新潟支社によりますと、2028年夏にオフィスのほか商業施設や医療施設などが入る地上14階建てのオフィス棟を、2028