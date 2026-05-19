SBI新生銀行は5月14日から、「個人向け国債購入＆SBIハイパー預金の開設でもれなく3,000円プレゼントキャンペーン」を開始した。期間は8月31日まで。個人向け国債×SBIハイパー預金キャンペーン現在、市場金利の上昇により個人向け国債に注目が集まっている。今回のキャンペーンは、こうした金利環境を背景に、SBI証券での個人向け国債の取引とSBIハイパー預金の利用を組み合わせ、効率的な資産運用を応援する企画となっている。キ