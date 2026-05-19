「チョコミン党フェア」「冷やし麺」「純氷ふわふわかき氷」……人類の火照った体をクールダウンさせる初夏の3大フェアが、ココスで同時にスタートした。外はすでにだいぶ夏めいてきており、日中などは「そろそろ冷たいもんでも入れないとやってられん」という日もしばしば。そんなタイミングでこれをぶつけてくるココス、相変わらず、わかってるじゃない!ということでさっそく行ってきたので、今食べるべき“ひんやりメニュー”を