【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が、5月19日までに自身のInstagramを更新。恋人の倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」交際半年カップル「美男美女で破壊力すごい」ラブラブ密着ショット◆しゅんゆまカップル、頬寄せ密着ショット披露谷村と倉澤は、同月