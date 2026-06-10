お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。大学時代の「苦しかった」4年間について明かした。この日のテーマはルッキズム。出演メンバーがそれぞれルッキズムに苦しんだ過去についてトークする中、MCの上田晋也が「いまだ覚えているルッキズムのこととかある？」と質問した。これに、バービーは「私の人生で4年間だけ、“あ、これは