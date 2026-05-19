2027年1月 発売予定 5月19日 予約受付開始 【figma 狼の戦鬼】 価格：15,800円 【figma 霊馬トレント】 価格：16,800円 マックスファクトリーは、2027年1月にアクションフィギュア「figma 狼の戦鬼」を再販、「figma 霊馬トレント」を発売する。価格は「狼の戦鬼」が15,800円、「霊馬トレント」が16,800円。5月19日から予約受付を開