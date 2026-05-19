Playstationの有料サブスクリプションサービスである「PlayStation Plus」が、一部地域で値上げされることが発表されました。Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscrip