ロンドン在住の元テレビ東京のフリーアナウンサー・秋元玲奈(40)が12日、自身のインスタグラムを更新し、後輩アナとの2ショットを公開した。 【写真】2000年代生まれにも負けてない！松澤アナとともにエレガントな姿を披露 「ロンドンで開催されていた世界卓球期間中、古巣テレ東メンバーや @sayakahirano0324 さんとロンドンで再会できて嬉しかったー！」とコメント。元卓球女子日本代表の平野早矢