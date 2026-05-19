ロンドン在住の元テレビ東京のフリーアナウンサー・秋元玲奈(40)が12日、自身のインスタグラムを更新し、後輩アナとの2ショットを公開した。



【写真】2000年代生まれにも負けてない！松澤アナとともにエレガントな姿を披露

「ロンドンで開催されていた世界卓球期間中、古巣テレ東メンバーや @sayakahirano0324 さんとロンドンで再会できて嬉しかったー！」とコメント。元卓球女子日本代表の平野早矢香さんらとロンドン市内で撮影したショットなどを掲載した。髪にメッシュが入っている様子も確認できる。



さらに「今回、初めてお会いした @ami_matsuzawa は応援したくなるとっても素敵な女性アナウンサーでした」と同局の松澤亜海アナ(25)との2ショットも掲載。「2000年代生まれには衝撃」とあらためて年の差に驚いていた。秋元アナは1985年生まれで2008年入社、松澤アナは2001年生まれで2024年入社だ。



秋元アナは5月7日に放送された同局系「～絶対届く、金メダル。～卓球PROJECT2028」に出演していた。6日にはインスタで「世界卓球がロンドンに来たー!!ということで、古巣テレビ東京に声をかけていただき、4年ぶりにテレビ出演をすることになりました！テレ東の地上波番組出演は2021年の退社以来」と古巣との仕事を明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）