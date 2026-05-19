「有力馬次走報」(１８日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービー（３１日・東京）に出走予定のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚久）はレーンとの新コンビで臨む。所属するサンデーサラブレッドクラブが１８日、公式ホームページで発表した。同馬は３月のスプリングＳを制したあと、皐月賞への参戦を自重。５日に放牧先から美