大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で世界中を魅了した名コンビが、新たなステージへと動き出した。主演を務めたフレディ・ハイモアと、ヒットメーカーであるデイヴィッド・ショアが、新作ドラマシリーズ『I’m Not Here to Hurt You（原題）』で再びタッグを組むことが明らかになった。米Deadlineが報じている。 『グッド・ドクター』の最強タッグが再び！今度は「実直なマイホームパパ」が犯罪へ手