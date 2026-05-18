秋田市の百貨店で、インスタント麺150種類の中から選び、その場で食べられるイベントが始まります。西武秋田店で19日から開催される「諸国漫遊インスタント麺フェス」。約150種類の全国各地のインスタント麺の中から好きなものを選び、トッピングを決めたら、その場で調理してもらい、食べられるというものです。 ラーメンを仕上げるのは、にかほ市象潟町のラーメン専門店「湯の台食堂」のスタッフです。トッピン