秋田市の百貨店で、インスタント麺150種類の中から選び、その場で食べられるイベントが始まります。



西武秋田店で19日から開催される「諸国漫遊インスタント麺フェス」。



約150種類の全国各地のインスタント麺の中から好きなものを選び、トッピングを決めたら、その場で調理してもらい、食べられるというものです。

ラーメンを仕上げるのは、にかほ市象潟町のラーメン専門店「湯の台食堂」のスタッフです。





トッピングは、ネギ、めんま、チャーシュー（ロース・バラ 各2枚）、全部のせの4種類。湯の台食堂オリジナルのトッピングを楽しむことができます。湯の台食堂は、地元食材からとった旨味たっぷりのスープに、キレのある生醤油と自家製手もみ麺をあわせた人気店で、イベントでは湯の台食堂のラーメンも味わえるということです。

また、会場には東京のかき氷店「氷連」も登場します。



こだわりの氷と素材を掛け合わせ、ビジュアルにもこだわったかき氷を、熱々ラーメンの後に食べることもできます。



日替わりメニューの用意もあるということです。



諸国漫遊インスタント麺フェスは、19日から27日まで、西武秋田店の地階＝催事場で開かれます。