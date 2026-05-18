秋田市で”インスタント麺フェス” 約150種類の中から好きなものが食べられる！専門店スタッフがその場で調理 19日から開催
秋田市の百貨店で、インスタント麺150種類の中から選び、その場で食べられるイベントが始まります。
西武秋田店で19日から開催される「諸国漫遊インスタント麺フェス」。
約150種類の全国各地のインスタント麺の中から好きなものを選び、トッピングを決めたら、その場で調理してもらい、食べられるというものです。
ラーメンを仕上げるのは、にかほ市象潟町のラーメン専門店「湯の台食堂」のスタッフです。
湯の台食堂オリジナルのトッピングを楽しむことができます。
湯の台食堂は、地元食材からとった旨味たっぷりのスープに、キレのある生醤油と自家製手もみ麺をあわせた人気店で、イベントでは湯の台食堂のラーメンも味わえるということです。
また、会場には東京のかき氷店「氷連」も登場します。
こだわりの氷と素材を掛け合わせ、ビジュアルにもこだわったかき氷を、熱々ラーメンの後に食べることもできます。
日替わりメニューの用意もあるということです。
諸国漫遊インスタント麺フェスは、19日から27日まで、西武秋田店の地階＝催事場で開かれます。