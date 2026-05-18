2026年5月18日、韓国メディア・中央日報は、韓国は「分配」、日本は「再建」をキーワードとし、日韓の半導体業界は対照的な動きを見せていると伝えた。韓国では半導体好況による超過税収や企業利益を国民へ還元すべきかを巡り、国民配当などの論争が浮上している。さらにサムスン電子の労組が成果給などを求める大規模ストライキを予告しており、好況による利益の分配が社会的争点になっている。一方、日本では政府主導で「半導体