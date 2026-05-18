完実電気は、PERFECTIONブランドが2023年5月16日に再始動してから3周年が経過したことを記念し、台数限定の特価キャンペーンを開始した。期間は2025年6月30日23時59分まで。 アーススタビライザー「PFT-ES1」 定価297,000円 → 特価242,000円(20台限定) バキュームクリーナー「PFT-VC1」 定価220,000円 → 特価198,000円(30台限定) ANE搭載ノイズプラグ「PFT-ANE1」 定価66