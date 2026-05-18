6匹のピカチュウも登場15日にZOZOマリンスタジアムで「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」として、ポケモン特別演出試合が行われた。17日までのオリックスとの3連戦限定で、球団ユニホームを着たピカチュウが来場するほか、各種演出もポケモン仕様となっている。ZOZOマリンスタジアムのサブストリートではカビゴンが道をとおせんぼ。おなじみの演出でファンを出迎える。イベント開始に先行し