各地で気温が上昇する中、大分県豊後大野市で17日伝統のどんこ釣り大会が開かれ、子どもたちが川に入って歓声を上げました。 豊後大野市犬飼町のどんこ釣り大会は今年で83回目を迎える地元の名物行事です。大野川の犬飼大橋下流の会場には約1500人が集まり、どれだけ大物が釣れるかどんこ1匹の重さを競いました。県内は高気圧に覆われて17日も各地で気温が上昇、豊後大野市犬飼町でも午前中から30度を超える中、親子で川遊びを満