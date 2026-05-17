ガンバ大阪は現地時間16日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝戦でアル・ナスルと対戦し、1-0で勝利。完全アウェイの中、ガンバACL2制覇を果たし、クラブ10個目のタイトルを手にした。決勝点を決めたやデニス・ヒュメットやACL2のMVPに選ばれたイッサム・ジェバリの活躍も素晴らしかったが、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら豪華攻撃陣をシャットアウトした守備陣の活躍も忘れてはならな