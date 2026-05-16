ダイハツの斬新「超ちいさいクルマ」がスゴい！未来のビジョンを示すコンセプトカーの中でも、クルマの在り方そのものを問い直すユニークな一台があります。それが、ダイハツが2023年の「ジャパンモビリティショー2023（JMS 2023）」に出展した「me：MO（ミーモ）」です。このモデルはその後、2024年の「ガイキンド・インドネシア国際オートショー（GIIAS 2024）」にも出展され、海外でもその姿を披露しました。開発テーマは「