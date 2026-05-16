ドレイク（Drake）が以前から予告してきた新プロジェクトは、『ICEMAN』『HABIBTI』『MAID OF HONOUR』とまたがる全43曲の衝撃ボリュームとなった。リリースに至るまでの背景を振り返る。ドレイクが以前から焦らしてきた『ICEMAN』のリリース展開は、5月15日、大半のファンが予想していた以上の楽曲数とともに全貌を明かした。単に通算9作目のスタジオアルバムとなるはずだった作品をドロップするにとどまらず、ドレイクは『ICEMAN