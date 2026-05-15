楽天モバイルとKDDIは、データセンターや無線アクセスネットワーク（RAN）の消費電力削減に向け、共同開発を進める。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクトで採択されたことによるもの。 「仮想化基地局と計算基盤の同時最適化技術の開発」は、工場や自動車などの多様な産業用途への活用を見込む「ポスト5G」に向けた研究テーマの1つ。長年にわたる研究開発の知見と商