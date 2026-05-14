元WBO世界スーパーフェザー級王者でプロモーターの伊藤雅雪氏（35）が、自身のYouTube「TreasureBoxingPromotion」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の今後を大胆予測した。伊藤氏は井上尚のフェザー級転級はないのではないかと切り出した。「個人的にはバム戦で引退しちゃうんじゃないかと思ってる。いや、引退とは言わないけどね、コメント欄が荒れちゃう」と笑った。ただ、「フェザー