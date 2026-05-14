ローソンがコンビニの店舗内で手がける宅配専門の飲食店事業について、全都道府県での展開が実現する見通しとなったことが14日、分かった。コンビニの深夜営業と店舗網を生かし、人手不足に悩む外食チェーンの需要取り込みを狙う。