外出時に欠かせないイヤホンですが、「アクセサリーもつけるし耳回りがごちゃついて使いにくい」「機械的なデザインが服と合わない」と感じることはありませんか？今回、ファッションアドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーの勅使河原祐子さんが、3COINS（スリーコインズ）で見つけた「ワイヤレスイヤカフイヤホン」を紹介します。アクセサリー感覚で使えて、耳のストレスから解放される、まさに理想的なアイテム。「思い