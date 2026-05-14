外出時に欠かせないイヤホンですが、「アクセサリーもつけるし耳回りがごちゃついて使いにくい」「機械的なデザインが服と合わない」と感じることはありませんか？ 今回、ファッションアドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーの勅使河原祐子さんが、3COINS（スリーコインズ）で見つけた「ワイヤレスイヤカフイヤホン」を紹介します。アクセサリー感覚で使えて、耳のストレスから解放される、まさに理想的なアイテム。「思いきってこれに替えてみてよかった」と実感している、その魅力を伝えます。

アクセサリー感覚で使える「ワイヤレスイヤカフイヤホン」

今回購入したのは、3COINSの「ワイヤレスイヤカフイヤホン」。耳の穴をふさぐカナル型ではなく、耳のふちに挟んで使うイヤホンです。

手に取った瞬間、そのアクセサリーのような質感に驚きました。いかにも「電化製品（ガジェット）」という無機質な印象がなく、大ぶりのイヤカフをしているような、おしゃれな雰囲気。

耳穴をふさがないので開放感があり、音楽を聴きながらでも周囲の音が自然に聞こえるので、家事や外出時も安心です。価格は税込2200円で、私はブラウンをセレクト。肌なじみのよい、ゴールドに近いブラウンなので大人も取り入れやすい色です。

色展開は計4色。ブラウンのほかに、ブルー、レッド、アイボリーが販売されています。実際に使ってみたところ、以下の3点において魅力を感じました。

マスクやほかのアクセサリーとの「耳元渋滞」からの解放

耳元は、ピアスやイヤカフはもちろん、マスクやメガネをかけたりと、複数のアイテムが重なりがちです。耳穴をふさぐタイプのイヤホンだと、それらと干渉してしまい、ふとした瞬間にポロッと落ちてしまうのがストレスでした。

その点、このイヤホンは耳に挟むタイプ。耳の穴を完全にふさがないため、マスクのヒモやメガネのつる、ほかのアクセサリーとぶつかりにくく、安定感があります。「落とすかも」という不安から解放されただけで、外出時の足取りがぐっと軽くなりました。

「手抜き」でもアクセサリー効果

次に感動したのが、その見た目の「高見え」度合いです。いかにも、といった機械的なデザインではないので、ファッションの一部としてなじんでくれます。

私がブラウンを選んだ最大の理由は、手もちのゴールドネックレスと色を合わせたかったからです。顔まわりが寂しくなってしまったときでも、このイヤホンをつけるだけで、ゴールドのネックレスと色がリンクして、簡単に華やかさが増します。

自分のなかでは「手抜き」をしている自覚があっても、客観的にはそう見えづらい。忙しい朝、おしゃれに時間をかけられないときほど、このイヤホンの存在が心強い味方になってくれます。

横になっても痛くない「快適性」

これまでのイヤホンでは難しかった「寝ころびながら」の使い心地も、よかったポイントです。耳の穴に差し込まずに、かける形状なので、ソファで横になって動画を見たり、寝る前に布団の中で音声を聴いたりするときも痛みがなく、かなり快適でした。

さらに、完全に耳をふさがないタイプなので、音楽や音声を楽しみながらでも、家族の呼びかけやインターホン音が聞こえます。外の世界を遮断しすぎない適度な開放感があり、家事の合間からリラックスタイムまで、アクセサリー感覚でつけっぱなしにして過ごせます。

「便利さ」と「おしゃれ」その両方をかなえてくれたこちらのイヤホン。「イヤホンは耳が痛くなるから苦手」「服と合わない」と思っていた方にこそ、解放感とアクセサリー感覚の楽しさを体感できるのではないでしょうか。

引き続き、このイヤホンを日常に取り入れて、心地よく、自分らしく毎日を過ごしていきたいと思います。