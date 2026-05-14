「（キッチンカーと芸人だったら）芸人やりたいですけどね」5月9日に配信されたABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に、お笑いコンビ『8.6秒バズーカー』のはまやねんが出演。2014年末から2015年にかけて「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクしたものの、現在はキッチンカーで全国を回りながら生計を立てている彼は、カメラに向かって、しみじみとそう本音を漏らした。「はまやねんさんはNSC卒