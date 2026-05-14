福山雅治のアルバム『超新星』が9月9日に発売される。同アルバムの初回限定音源盤『New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020』収録曲のリクエスト投票企画がスタートする。初回限定音源盤は、「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された楽曲を新たなミックスおよびマスタリングで収録するベストセレクション盤となる。制作にあたり、当初は過去のCD売上枚数やストリーミング再生数などの実