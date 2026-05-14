関西ジュニアの人気アイドルグループAmBitiousの新企画がスタート！初回から真弓孟之と山中一輝が信じられない奇跡を巻き起こした。街ロケで声をかけた相手が“まさかの人物”で……!? 【TVer】AmBitious真弓＆山中「新感覚デリシャス！」超人気パン店で初体験 5月8日放送の『news おかえり』（ABCテレビ）にて、新コーナー「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス