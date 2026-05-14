Instagram（インスタグラム）は、加工や編集をせずにそのままの瞬間をシェアする新機能「Instants」（インスタント）を発表した。日本では来週前半を目処に、単独アプリ版も含めて提供される。 “映え”のプレッシャー軽減 「インスタント」は、加工や編集をせず、その時の等身大の姿を親しい友達や相互フォロワーと共有するという機能。Instagramアプリのメッセージ（DM）画面の右下にあるアイコン