経済産業省・中部経済産業局は、北陸地域のことし2月の経済動向について、2か月連続で「持ち直しの動きがみられる」と発表しました。主要な項目をみると、「生産」は後発医薬品や海外向け繊維が好調に推移するなど、持ち直しの動きがみられ、「個人消費」は物価上昇に伴い、スーパーの販売額が増加、家電量販店でエアコンの販売が好調に推移するなど、緩やかに改善しています。「設備投資」は製造業で前年度を2・7％上