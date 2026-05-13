とちぎテレビ 佐野警察署は１３日、大規模災害を想定し、ヘリコプターも使った訓練を行いました。 訓練は、地震による災害発生を想定し、佐野警察署の警察官など２９人が参加しました。 訓練には、佐野警察署が被害を受けた際に代替施設となる協定を結んでいる佐野日本大学学園の建物が使用され、警察官らは機材などを運び込み、災害警備本部を設置しました。 災害警備本部の設置完了後、グランドに登場したの