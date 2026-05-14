AIに『愛犬を人間化してほしい』とお願いしてみた飼い主さん。SNSで見かけたイケメン擬人化を期待していたものの…想定外すぎた『まさかの生成結果』が話題になっているのです。

抱腹絶倒必至…！誰も予測できるはずもないその光景は記事執筆時点で448万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：AIに『犬を人間化して』とお願いした結果→ツッコミどころが多すぎる『まさかの生成結果』】

AIに『犬を人間化して』とお願いした結果…

Xアカウント『@Pug__uuupeee』に投稿されたのは、AIが生成してくれた1枚の画像。

この日、飼い主さんは愛犬パグ「うーぺー」くんのお写真を使って、AIに『人間化してほしい』とお願いしてみることにしたのだといいます。

想定外すぎた『まさかの生成結果』に大爆笑

SNSで見かけたイケメン擬人化を期待して、その生成結果を心待ちにしていると…想像できるはずもなかったまさかの結末を目にすることとなったというのです。

モデルに使用したのは、自然豊かな場所でキリッと凛々しい立ち姿を披露しているうーぺーくんのお写真。

生成後の写真も、もちろん舞台は同じ。人間化されたはずのうーぺーくんの隣には、なぜかその姿を不思議そうに見上げるパグさんが…。

服装は背景にあわせた格好いい登山スタイル、お顔立ちもどこか渋みのあるイケオジに生成されていたそう。問題は、モデルのうーぺーくんが装着していた『オムツ』を忠実に反映してしまったこと…。

登山スタイルのお洋服の上にオムツらしき履物を装着し、ハーネスから伸びたリードを困り顔で持つ…という、何とも個性的な…現実では到底許されそうにないお姿になってしまった模様。

うーぺーくんは人間化されたはずなのに、謎のおじさんを『なんやこいつ』と言わんばかりに見上げるパグさんの存在も、よりシュールさを際立たせることに。

予想できるはずもない…情報過多でツッコミどころが多すぎる生成結果は、多くのユーザーを爆笑させることとなったのでした。

この投稿は「変態度が尖りすぎてるｗ」「笑いましたｗｗ」「変態おじにｗ」「パグがなんやこいつ？って顔で見てるの耐えられない」「おじが困り顔でリード持ってるのやばい」などのコメントが寄せられています。

パワー系の超甘えん坊な男の子の日常

2022年4月8日生まれのうーぺーくんは、元気いっぱいで超がつくほどの甘えん坊な男の子。お散歩が大好きで、飼い主さんと一緒にさまざまな場所へのお出かけを楽しまれているのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすうーぺーくんのお姿はパグの魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Pug__uuupeee」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。