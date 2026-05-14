今年1月の東京オートサロンで、ホンダブースに姿を現したのが、噂の新型EVスーパーワンの試作車。会場では注目度も群を抜いていた5月下旬に発売予定で、すでに先行予約が始まっているホンダの新型EV（電気自動車）、スーパーワン。名車をオマージュしたデザインに加え、国や自治体のEV補助金、残価設定クレジットを組み合わせることで、「実質ほぼ0円になるのでは!?」という驚きの声も聞こえてくる。にわかには信じ難い話だが、果