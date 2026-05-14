4月に設立された中学軟式クラブチーム「さとやくベースボールアカデミー」中学校の部活動が減る中、野球を続けたい子どもたちの受け皿不足が課題だ。今年4月に奈良県に設立された中学生の軟式クラブチーム「さとやくベースボールアカデミー」が、新たなモデルケースとして注目を集めている。全国優勝経験のある社会人軟式チームを持つ、佐藤薬品工業株式会社が立ち上げた、企業主導の展開は、部活がなくなる地域のヒントになるか