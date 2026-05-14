アニメ「ルパン三世」やNHKの紀行番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。後日、お別れの会を開く。所属事務所によると、亡くなる直前まで普段と変わらず過ごしていたが「就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」とい