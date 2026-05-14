アニメ「ルパン三世」やNHKの紀行番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。後日、お別れの会を開く。

所属事務所によると、亡くなる直前まで普段と変わらず過ごしていたが「就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」という。近年は演奏活動に軸足を移し、バンドを率いてライブを重ねた。ライブのプロデュースにも積極的で、今月30日にはBillboard Live TOKYOでの公演を控えていた。同ライブは「故人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催」という。

高校時代に独学でジャズの演奏を始め、大学在学中からジャズピアニストとして活動し、作曲家となった。1977年からは、世界的大泥棒の主人公・ルパン三世とその一味の活躍を描いた「ルパン三世」シリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更した第2期は、ハードボイルドでありつつポップで家族で楽しめる作風になったが、これにマッチしたのが大野さんの楽曲だった。

♪ルパン・ザ・サード…という女声コーラスも印象的な「ルパン三世のテーマ」は、赤いジャケットの“赤ルパン”が活躍する第2期オープニングで初起用。疾走感と哀切な響きを兼ね備えたメロディーは、作品の大ブレークに貢献。その後もアレンジを変えた多彩なバージョンが各世代のファンに愛され、高校野球の応援などでも使われ続けている。

エンディング曲「ルパン三世 愛のテーマ」「ラブ・スコール」や劇場版「ルパン三世 カリオストロの城」の主題歌「炎のたからもの」などのほか挿入歌の数々も、ド派手なアクションやスリリングな駆け引き、ギャグやお色気シーンもある起伏に富んだ物語の世界観を支えた。シリーズ総計で約1200曲を手がけた。

さらに映画「犬神家の一族」「人間の証明」に加え、CMやテレビ番組で多くの曲を制作。時代を超え、人々の心と記憶に残る音楽を生み出し続けた。

大野 雄二（おおの・ゆうじ）1941年（昭16）5月30日生まれ、静岡県出身。慶応大法学部卒業。60年代初頭にジャズピアニストとしてデビューし、CM音楽の依頼をきっかけに70年ごろから作家活動を開始。映画「人間の証明」など、多くの角川映画の音楽にも携わった。

≪所属事務所創業者「日本アニメブームの道筋つくった」≫大野さんが晩年所属した音楽事務所オフィスオーガスタ創業者で最高顧問の森川欣信氏（73）は本紙の取材に「私より10歳以上年上の偉大な音楽家であるのに、とても気さくで、話しやすい方でした」とフランクな人柄を明かした。

音楽家としては「ジャズを基礎にキャパシティーが物凄く広く、才能に幅も奥行きもあった」とアニメや映画音楽はもちろん、しばたはつみ、岩崎宏美、SMAPらJ―POPの作品も幅広く手掛けた功績を指摘。中でも、世界的な日本のアニメブームへの大野さんの貢献を強調。一連の音楽を手掛けた「ルパン三世」は1980年代から欧州で放送され、特にイタリアで幅広い年齢層で人気を得て、90年代にはフランスでも繰り返し再放送された。「格好良くおしゃれなメロディーで、日本のアニメは大人でも楽しめるという新たな扉を世界に開いた。いま世界中で巻き起こっている日本アニメブームの道筋をつくった大きな功労者の一人だと思います」と称えた。

≪高校、大学の同級生・石坂浩二が回顧“普通ではない”≫大野さんと慶応高、慶応大で同級生だった俳優・石坂浩二（84）は「あの頃から音楽の才能は際立っていて、“やはり普通ではないな”と感じていました。大変残念に思っております」と悲痛な胸の内を明かした。大野さんが音楽を手がけた映画「犬神家の一族」（1976年公開）では主役の金田一耕助を演じ「大変印象深い思い出。大野さんの音楽が加わることで、作品の空気や世界観がより深く広がっていくのを感じていました」としみじみ。「音楽に対する感覚が、とても豊かな人だった。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに、心より敬意を表します」としのんだ。