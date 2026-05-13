相川七瀬が、新曲「Challengers」を本日配信リリースした。本楽曲は、FODの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』中継テーマソングとして書き下ろされたもの。タイトルの通り、マウンドや打席で挑み続ける選手たちはもちろん、日々の生活の中で葛藤し、挑戦を続けるすべての人々へ向けたエールが込められているという。また、歌詞には相川自身が11月に控える「約30年ぶりの日本武道館公演」という大きな挑戦に向き合う決意も投影され