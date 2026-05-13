Sonsiが、1stアルバム『ニセモノ』を6月10日にリリースすることを発表した。アルバムにはKoshyはもちろんのこと、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加えて、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watson参加の「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、サンクラ時代からの人気楽曲「BBA in the House」に加え、タイトル曲「ニセモノ」、そして2026年メロ系楽曲ナンバー1の