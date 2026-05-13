農林水産省が先週発表した全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり3796円。前の週より46円値下がりし、およそ8か月ぶりに3700円台となりました。農水省では「今後も値下がり基調は続く」との見方を示しています。一方で県内のコメの価格はどうなっているのでしょうか？静岡市内のスーパーでは・・・・売り場を見ると5キロ3000円前後の米が並んでいました。（ 竹川貴彦さん）「最近は値段は