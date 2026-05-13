陸上・塩見綾乃の腹筋に注目が集まった(C)Getty Images陸上女子で、2022年アジア大会の日本代表である塩見綾乃が自身のインスタグラムを更新し、綺麗に割れた腹筋に注目が集まった。【写真】「すごい腹筋！！」塩見綾乃の美しい腹筋をチェック26歳の塩見は「第13回木南道孝記念陸上競技大会」の女子800メートルに出場。2分04秒09で日本人最上位となる2位でフィニッシュしたが「応援ありがとうございました 静岡終わってから体