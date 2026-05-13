落ち着いた動き続く、ドル円は157円台後半推移＝東京為替概況 13日の市場でドル円は157円台後半で推移。朝方は157.60円前後でスタートしたが、押し目が限定的なこともあり、午前中に157.78円まで上昇。昨日の高値157.76円をわずかながら更新する場面が見られた。しかし、すぐに157.57円前後まで押し戻されるなど、一方向の動きにはならなかった。午後も同様の展開となり、一時157.75円を付けたものの、そこからの