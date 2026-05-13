2026/5/1-5/7のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比5.4％増、TOP100の初登場作は11作（前週19作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LK「好きすぎて滅！」（549.4万回）が8週連続、通算10度目の1位となった。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（469.0万回）で、M!LKが8週連続で1・2位を独占した。1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存